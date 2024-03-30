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Põllumajandus.ee

30 марта 2024 в 13:42









Производство яиц в Эстонии растет

Фото: Unsplash

Производство яиц в Эстонии в последние годы начало расти, однако в прошлом году потребление все равно превысило производство в два раза.

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии было произведено 179 миллионов яиц, что на 6% больше, чем годом ранее. Потребление составило 325 миллионов яиц, или 238 яиц на одного жителя. Уровень самообеспеченности Эстонии яйцами составляет 55%, то есть примерно каждое второе съеденное яйцо произведено в Эстонии.