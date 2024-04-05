Baltcap проиграл: продажа Stebby привела к судебному разбирательству

«Это свинство!»: Таллинн ищет арендаторов даже для помещений, которые уже сданы

Люхике Ялг, 9/10, Нунне, 1, Вене, 3, Мюнди, 2 – вот лишь несколько адресов в Старом городе, принадлежащих Таллинну. Сейчас они пустуют и выбирают арендатора через аукционы. В одном помещении, которое выставила на торги столица, есть действующий арендатор.

Люхике Ялг, 9/10, Нунне, 1, Вене, 3, Мюнди, 2 – вот лишь несколько адресов в Старом городе, принадлежащих Таллинну. Сейчас они пустуют и выбирают арендатора через аукционы. В одном помещении, которое выставила на торги столица, есть действующий арендатор.