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Кен Рохелаан

18 апреля 2024 в 12:14









Немецкая экономика получила неожиданный импульс

Строительный сектор смог поддержать экономику Германии в зимние месяцы больше, чем ожидалось. Фото: DPA / Picture Alliance / Scanpix

Экономика Германии, вероятно, выросла в первом квартале 2024 года, получив неожиданный импульс от секторов промышленности и строительства, сообщает Reuters.

Центральный банк Германии сообщил в ежемесячном отчете, что, несмотря на положительные признаки, серьезного восстановления экономики пока не видно. «Спрос на промышленную продукцию как в Германии, так и за рубежом остается невысоким и продолжает снижаться», – отметили в Бундесбанке.

Условия высоких процентных ставок и экономическая неопределенность по-прежнему сдерживают инвестиции, домохозяйства не решаются потреблять, а развитие жилой недвижимости также не изменилось к лучшему.