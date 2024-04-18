Немецкая экономика получила неожиданный импульс
Строительный сектор смог поддержать экономику Германии в зимние месяцы больше, чем ожидалось.Фото: DPA / Picture Alliance / Scanpix
Экономика Германии, вероятно, выросла в первом квартале 2024 года, получив неожиданный импульс от секторов промышленности и строительства, сообщает Reuters.
Центральный банк Германии сообщил в ежемесячном отчете, что, несмотря на положительные признаки, серьезного восстановления экономики пока не видно. «Спрос на промышленную продукцию как в Германии, так и за рубежом остается невысоким и продолжает снижаться», – отметили в Бундесбанке.
Условия высоких процентных ставок и экономическая неопределенность по-прежнему сдерживают инвестиции, домохозяйства не решаются потреблять, а развитие жилой недвижимости также не изменилось к лучшему.
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