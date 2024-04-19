Делов-то: крестики-нолики, терроризм с кадилом и ближневосточная нефть

«Деловые ведомости» запустили новый подкаст! Каждую неделю три журналиста высказывают свое мнение по самым актуальным, важным, острым и интересным темам недели. Сегодня - пилотный выпуск.

Кто победил в таллиннских крестиках-ноликах?

Должна ли таллиннская клиника приносить прибыль или достаточно, чтобы в ней хорошо лечили зубы?

Кому накануне выборов достанется перерезание с помпой различных ленточек?

Почему русскоязычный электорат не консолидируется вокруг центристов?

Кто развалил часовню и кто здесь террорист?

Насколько значима православная церковь для местного русскоязычного населения?

Вырастут ли цены на нефть и кто выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке?

Об этом и о многом другом слушайте в новом подкасте ДВ «Делов-то!».