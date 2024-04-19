Выставленный на продажу нарвский завод красок сокращает сотрудников

Компании из Китая и Латвии требуют долги от Primatek через суд. Фото: Аукционный центр судебных приставов и конкурсных управляющих

Завод порошковых красок Primatek Coatings OÜ, расположенный в Нарвском индустриальном парке, сообщил в Кассу по безработице о намерении сократить восемь человек.

По данным Инфобанка Äripäev, в первом квартале в компании с российскими корнями работали 18 человек, тогда как несколько годами ранее в штате числилось около 50 сотрудников.