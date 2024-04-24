Студенты Estonian Business School Мартин Вишневски, Хермийна Праве и Рагнар Тали изучают предпринимательство и управление бизнесом. Все они в будущем предприниматели и в идеале - руководители. Но это не самоцель.Фото: Andras Kralla

Бесстрашная молодежь идет работать: мы знаем, что заслуживаем высокой зарплаты

«Перед друзьями можно было бы пофлексить, что я получаю четыре кило», - говорит студент-инженер Кристьян Таймла. Разговоры о зарплате для молодежи-не табу, поколение Z обсуждает эту тему свободно.
Кто не понял цитату, четыре кило означают 4000 евро, а пофлексить означает похвастаться, но не высокомерно, а в шутку. На своем первом настоящем рабочем месте студенты-инженеры Кристьян Таймла и Анна Сихварт хотели бы зарабатывать от 2500 до 3000 евро.
Кристьян — капитан команды студенческой формулы из 60 человек, Анна — член команды.
«Вломлюсь с ноги в дверь, или давай 3000 или ничего», - шутит Кристьян. Солидная зарплата, по их мнению, оправдана, так как у Кристьяна есть магистерская степень, а у Анны — бакалаврская, и студенческая формула выиграла чемпионат Европы. Кристьян смеется, что может написать в свое резюме «руководитель самой успешной команды в мире».
Однако, как признаются студенты в беседе с Äripäev, они готовы пойти работать и за минимальную зарплату, если опыт будет ценным для карьеры.

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Студенты хорошо знают, что в Эстонии очень не хватает инженеров, и специалистов ищут как иголку в стогу сена. Они умеют использовать это в своих интересах. Кто хочет хорошего работника, тот готов платить, говорит Кристьян.

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