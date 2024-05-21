    Латвийская прокуратура вновь просит приговорить Осиновского к тюремному заключению

    Суд Видземе оправдал Олега Осиновского и Угиса Магониса, однако обвинение обжаловало приговор.Фото: Liis Treimann

    Прокурор Рижского окружного суда настаивает на наказании обвиняемых в коррупции бывшего руководителя Латвийской железной дороги Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского. Латвийская прокуратура требует для обвиняемых четыре года тюрьмы. Сам Осиновский рассказал «Деловым ведомостям», что не удивлен такому развитию событий.

    Кроме того, прокуратура настаивает на частичной конфискации имущества Магониса и вынесения Осиновскому трехлетнего запрета на участие в тендерах. Прокуратура также потребовала признать 499 500 евро, найденные при задержании двоих мужчин, имуществом, добытым преступным путем, и конфисковать их в пользу государства, передает латвийское телерадиовещание.

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