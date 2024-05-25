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Tööstusuudised.ee

25 мая 2024 в 9:51









Оборот деревообрабатывающей отрасли снизился на пятую часть

Спад в секторе составил 20% по сравнению с предыдущим годом. Фото: Liis Treimann

Совокупный оборот деревообрабатывающего сектора в прошлом году составил почти три миллиарда евро. Это значительное снижение в годовом сравнении, следует из данных Инфобанка Äripäev.

Так, в прошлом году совокупный оборот отрасли за четыре квартала упал на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.