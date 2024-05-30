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Пилле Иваск

31 мая 2024 в 9:10









Финансовыми делами EKRE управляют специалисты с проблемным прошлым

Председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Liis Treimann

Бухгалтерский учет EKRE, который совсем недавно вызвал вопросы среди членов партии, ведет бюро с ярким прошлым, а два последних нанятых партией аудитора имеют предупреждающий «красный» знак.

Начнем с начала. В мае совет EKRE утвердил Алексея Киселева новым аудитором партии. Проще говоря, аудитор – это человек, который должен своей подписью подтвердить, что финансовые дела предприятия ведутся должным образом.