Прогноз: население Эстонии сократится, доля лиц трудоспособного возраста упадет ниже 50%
Прогноз предполагает, что на одну женщину в среднем будет рождаться менее двух детей.Фото: Julia-Maria Linna
Хотя численность населения в последние семь лет росла, демографический прогноз показал сокращение населения Эстонии к 2085 году.
«Прогноз показал, что в 2085 году в Эстонии будет жить около 1,2 миллиона людей. Численность населения сократится по сравнению с текущим значением на 167 000 человек. Это больше всего населения Тартуского уезда», — сказала руководитель группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг.
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