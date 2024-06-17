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dv.ee

17 июня 2024 в 5:31









Eesti Post подала в суд на Департамент конкуренции

Госкомпания хочет судиться с государственным ведомством. Фото: Andras Kralla

Государственная почтовая компания Eesti Post подала в суд на Департамент конкуренции с требованием увеличить ей на 400 000 евро компенсацию за предоставление универсальной почтовой услуги, т.е. за отправку писем и посылок, передает Rus.ERR.

Поставщик универсальной почтовой услуги имеет право требовать компенсацию за необоснованно высокие расходы на ее оказание. В 2021 году Eesti Post получила эту компенсацию в размере 1,1 млн евро, хотя компания запрашивала 1,5 млн евро.

«За 2021 год было возмещено 1,1 млн евро, но мы сочли, что остальное уже необоснованно», – сказал руководитель отдела энергетики и инфраструктуры Департамента конкуренции Маргус Казепалу.

Руководитель по связям с общественностью Eesti Post Реэлика Лепп сообщила ERR, что почтовая компания, в свою очередь, считает решение департамента необоснованным, поскольку остается непонятным, почему при пересылке писем в течение трех дней недели учитываются расходы на почтового курьера и время поездки на автомобиле, а в два дня недели – нет.