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dv.ee

21 июня 2024 в 13:04









Государство намерено ввести регуляторный сбор для предприятий связи

Согласно законопроекту, предприятиям связи придется платить новый сбор. Фото: Andras Kralla

Министерство экономики направило на согласование предприятиям связи, министерствам и другим сторонам намерение о разработке поправок к Закону об электронной связи, при помощи которых государство хочет создать модель финансирования услуг TTJA, сообщает rus.err.ee.

Предполагается, что в дальнейшем предприятия связи будут участвовать в финансировании TTJA посредством регулярного сбора, тем самым внося вклад в качество и развитие предоставляемых государством услуг.

Согласно проекту, сбор в размере 0,2% от оборота в сфере услуг связи будет с 2025 года взиматься с предприятий, чей подобный годовой оборот составляет не менее 500 000 евро.

В Эстонии насчитывается около 20 таких предприятий связи. По оценкам, их общий вклад будет составлять 900 000 евро, за счет которых можно будет частично покрывать операционные расходы и инвестиционные потребности TTJA как регулятора связи.