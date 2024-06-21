    Нарвский пограничный пункт закроется на выходные

    Фото: Николай Андреев

    Вследствие преднамеренных действий России, а также во избежание угрозы здоровью людей и общественному порядку нарвский погранпункт в направлении России будет в выходные закрыт, пишет Департамент полиции и погранохраны. Направление в Эстонию останется открытым.

    «Количество людей, пересекающих границу, вчера и сегодня было обычным, в обычном темпе работала также пограничная охрана Эстонии, однако, чтобы попасть в Россию, пересекающие границу вынуждены долго ждать на нарвском мосту. Из-за этого вчера в целях защиты безопасности и здоровья людей мы закрыли пограничный пункт раньше обычного,» - сказал начальник бюро пограничной охраны Идаской префектуры Эрик Пургель.
    Как пишет департамент, Россия по-прежнему принимает людей чрезвычайно медленно, и все желающие не успеют вовремя перейти границу, что приведет к тому, что большое количество людей останутся ждать в Нарве, и им будет негде переночевать. Департамент полиции и погранохраны считает такую ситуацию угрозой общественному порядку.
    «К сожалению, ничто не указывает на то, что действия российского пограничного контроля в ближайшее время улучшатся. В связи с этим пограничный пункт на выходных в направлении России останется закрытым, мы рекомендуем людям пересекать границу в Южной Эстонии. Мы следим за ситуацией и примем решение в отношении последующих действия,» - говорит Пургель.
    Проход в Эстонию на выходных будет открыт, за исключением 23-го июня с 9.30 до 12.30. Парад пройдет в непосредственной близости от пограничного пункта, и в это время движение там будет ограничено.
    «Департамент полиции и погранохраны настоятельно рекомендует всем воздерживаться от посещения России - у нас есть готовность незамедлительного закрытия всех пограничных пунктов, и если возникнет такая необходимость, вернуться в Эстонию будет чрезвычайно сложно,» - добавил Пургель.

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