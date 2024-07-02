    Грядут штрафы: треть компаний не представила годовые отчеты

    За непредставление отчета на компанию может быть наложен штраф. Фото: Liis Treimann

    Годовой финансовый отчет не представили в срок 34 процента компаний.

    В этом году отчет должны были подать 274 744 компаний, крайний срок – 30 июня. Вовремя это сделали лишь 180 000 компаний. Поскольку срок подачи годовых отчетов в этом году выпал на воскресенье, также считались поданными вовремя отчеты, представленные 1 июля.

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