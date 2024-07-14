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dv.ee

14 июля 2024 в 8:32









Произошло покушение на Дональда Трампа

Фото: Джин Пускар / AFP / Scanpix

На выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании неизвестный выстрелил несколько раз в бывшего президента США, задев ухо. Один человек погиб, двое раненых Трампа эвакурировали с мероприятия.

Подозреваемый в стрельбе ликвидирован, пишет New York Times. 45-й президент США сейчас находится в безопасности.

«В Америке нет места столь отвратительному насилию», — сказал президент США и соперник Трампа на выборах Джо Байден. По словам Белого дома, Байден поговорил с Трампом после инцидента.