Произошло покушение на Дональда Трампа

На выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании неизвестный выстрелил несколько раз в бывшего президента США, задев ухо. Один человек погиб, двое раненых Трампа эвакурировали с мероприятия.
Подозреваемый в стрельбе ликвидирован, пишет New York Times. 45-й президент США сейчас находится в безопасности.
«В Америке нет места столь отвратительному насилию», — сказал президент США и соперник Трампа на выборах Джо Байден. По словам Белого дома, Байден поговорил с Трампом после инцидента.
«В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Мы еще не знаем точно, что произошло, но уже можем вздохнуть с облегчением, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал. Нам нужно использовать этот момент, чтобы еще раз утвердиться в своей приверженности вежливости и уважению в нашей политике. Я и Мишель желаем ему скорейшего выздоровления», - написал в соцсети X 44-й президент США Барак Обама.
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