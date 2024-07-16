Тысячи компаний получили предупреждение об удалении из регистра

Новый закон позволяет штрафовать и удалять компании гораздо быстрее, чем раньше. Фото: Erik Prozes

Почти 20 000 компаний за последние недели получили предупреждения об удалении из Коммерческого регистра, поскольку они не предоставили отчет о деятельности за прошлый год.

Только во вторник предупреждения об удалении получили более 1000 юридических лиц. Теперь у них есть три месяца, чтобы предоставить отчет. Если отчет не будет представлен, держатель регистра может оштрафовать компанию или удалить ее из регистра.