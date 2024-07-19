Аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о технических проблемах из-за сбоя Windows

Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета из-за сбоя Windows. Фото иллюстративное.Фото: Michael Kappeler

Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах с работой из-за сбоя устройств, работающих на системе Windows. Об этом пишут BBC News и The Guardian. Как отмечает The Verge, компьютеры на Windows показывают пользователям «синий экран смерти».

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии. The Verge сообщает, что проблемы связаны с обновлением от компании по кибербезопасности CrowdStrike. В компании заявили, что обнаружили проблему и отменили ошибочное обновление. The Verge предполагает, что это «не поможет устройствам, которые уже пострадали», передает «Медуза».
Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.
Аэропорт Берлина сообщил, что «в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой». Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о «глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний» и посоветовал пассажирам «выделить немного дополнительного времени для регистрации».
Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.
«В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних IT-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета», – говорится в сообщении перевозчика.
Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.
Один из самых загруженных аэропортов Европы «Схипхол» в Амстердаме объявил, что компьютерный сбой повлиял на прибывающие и отправляющиеся рейсы. Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, заявила о задержках рейсов из-за «глобального сбоя в компьютерной системе».

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