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dv.ee

19 июля 2024 в 14:24









Правительство решило поднять подоходный налог и НСО до 24% и ввести налог на прибыль

Председатели партий, входящих в новую коалицию, Лаури Ляэнеметс (СДЭ) и Кристен Михал (Партия реформ) Фото: Лийз Трейманн

НСО вырастет с июля 2025 года на два процентных пункта, равно как и подоходный налог для физических лиц – с января 2026 года, следует из коалиционного договора Партии реформ, Социал-демократической партии и «Ээсти 200». Также планируется увеличить акциз на алкоголь, табак и бензин, пишет ERR.

Также соглашение предусматривает, что с начала 2026 года будет применяться двухпроцентный налог на прибыль корпораций.

Все эти меры названы "«налогами с целью обеспечения безопасности» и будут действовать до конца 2028 года.

«Правительство, вступившее в должность после выборов в Рийгикогу в 2027 году, решит, нужен ли налог или будет ли он изменен», – говорится в коалиционном соглашении.