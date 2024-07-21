Министром инфраструктуры станет Владимир Свет

Юрген Лиги о повышении налогов: по паре процентов ко всему
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».