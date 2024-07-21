    Министром инфраструктуры станет Владимир Свет

    В новом правительстве министром инфраструктуры станет вступивший в Социал-демократическую партию Владимир Свет, пишет ERR.

    Правление Социал-демократической партии, собравшееся в воскресенье, 21 июля, решило выдвинуть Лаури Ляэнеметса кандидатом на пост министра внутренних дел, Рийну Сиккут – на пост министра здоровья, Пирет Хартман – на пост министра по делам регионов и сельского хозяйства и Владимир Света – на пост министра инфраструктуры, который будет работать в Министерстве климата.
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Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
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В пятницу к и без того неудачной неделе на фондовых рынках добавились опасения из-за утреннего глобального сбоя в IT-системах. Несмотря на то, что проблему устранили в течение дня, все крупные индексы США завершили пятничные торги в минусе.
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Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
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