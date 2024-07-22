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Кристель Хярма

22 июля 2024 в 13:41









Руководитель Postimees Grupp переходит в Apollo Group

Новый руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель сказал, что бизнес кинотеатров можно связать с другими компаниями группы, например, с ресторанами и развлекательными заведениями. Фото: Raul Mee

Нынешний руководитель Postimees Grupp Тоомас Тийвель возглавит Apollo Group, так как ее генеральный директор Лийси Знатокова в конце августа уйдет в отпуск по уходу за ребенком.

По словам Тоомаса Тийвеля, за финансовый год, завершившийся в апреле, Apollo Group достигла оборота порядка 220 миллионов евро. Он отметил, что как в странах Балтии, так и в Финляндии в различных бизнес-секторах еще есть возможности для роста. Тийвель считает, что рост может быть обеспечен, прежде всего, ресторанным бизнесом, а также кинотеатрами.