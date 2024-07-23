    Коалиция готова пересмотреть систему пособий

    Деньги в госбюджете приходится считать.Фото: Liis Treimann

    Новая коалиция решила, что пенсии сокращаться не будут и индексация продолжится, но к осени должно выясниться, в какой мере могут быть, например, изменены детские пособия и можно ли выплачивать пособия по мере необходимости, сообщает Rus.ERR.

    Выплата по мере необходимости может означать, что некоторые социальные пособия не будут выплачиваться людям, которые в них не нуждаются, например, обеспеченным или имеющим более высокие доходы.
    «Важно оценить влияние на домохозяйства. Сколько домохозяйств – с одним, двумя, тремя или более детьми – попадает в определенный дециль по доходам и как изменения могут повлиять на финансовое благополучие этих семей», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).
    На пособия в прошлом году был в общей сложности потрачен 841 млн евро. Наибольшую долю из них составляют различные родительские пособия, общая сумма которых в прошлом году составила 349 млн евро.

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