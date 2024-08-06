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6 августа 2024 в 11:01









Департамент защиты прав потребителей внес IKEA в черный список

Фото: Liis Treimann

Компания Runikon Retail OÜ, управляющая магазинами IKEA, по жалобе потребителя внесена в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), сообщает Rus.Postimees.

Осенью 2023 года потребитель заказал в Runikon Retail OÜ кухонную мебель и оборудование, включая установку и транспортировку, заплатив за все 5679,80 евро, а также он приобрел шкаф-купе с установкой по цене 751 евро.

Согласно заявлению потребителя, установка кухонной мебели должна была состояться 3 ноября 2023, но по разным причинам сроки переносились, и кухонная мебель была установлена 21 ноября. Хотя вначале у потребителя не было никаких претензий, позже в процессе эксплуатации он обнаружил большое количество недоделок и повреждений.

В начале лета этого года потребитель обратился в TTJA, так как не смог договориться с Runikon Retail из-за разногласий по поводу доставки и установки товара. Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб, заслушав стороны и изучив представленные материалы и доказательства, пришла к выводу, что заявление должно быть удовлетворено частично, и предоставила сторонам возможность прийти к соглашению, но стороны, очевидно, не смогли этого сделать, поэтому 22 июля TTJA внесла IKEA в свой черный список.