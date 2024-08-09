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dv.ee

9 августа 2024 в 6:44









Экспорт в июне значительно снизился

Основными партнерами по экспорту в июне были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Латвия (14%) и Швеция (10%). Фото иллюстративное. Фото: Valmar Voolaid

По данным Департамента статистики, в июне 2024 года экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 14%, импорт – на 11%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,4 миллиарда евро и импортировано на около 1,6 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 268 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее, сообщает Департамент статистики.

Аналитик департамента Яне Леппметс отметила, что в первом полугодии в текущих ценах товаров было экспортировано почти на 8,6 миллиарда евро и импортировано на почти 10,2 миллиарда евро: «В первом полугодии экспорт товаров сократился на 11%, импорт – на 7%. На снижение экспорта в июне и во всем первом полугодии больше всего повлияло снижение экспорта минеральной продукции, механических машин и транспортных средств».