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Ану Йыги

14 августа 2024 в 10:26









Технология обанкротившегося стартапа Eurora выставлена на аукцион с большой скидкой

Офис Eurora Solutions. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Программное обеспечение обанкротившейся компании Eurora Solutions, специализирующейся на таможенных технологиях, вновь выставлено на аукцион. Теперь за него просят около 22 млн евро, что на несколько миллионов ниже, чем на прошлом аукционе.

Это уже не первое снижение цены. Изначально технология была выставлена на продажу в марте с начальной ценой в 30 миллионов евро, однако покупателей не нашлось.