Крупная лесопилка в Пярнума впервые за 10 лет ушла в убыток
Ecobirch является одним из крупнейших производителей клееных щитов из березовой древесины не только в Пярнумаа, но и во всем мире.Фото: Вейко Тыкман
Компания Ecobirch, которая в основном производит столешницы из березовой древесины и расположена в Пярнумаа, в прошлом году впервые за последнее десятилетие понесла убытки.
Согласно годовому отчету компании, в 2023 году было получено 20,3 миллиона евро выручки, что на 50% меньше по сравнению с 2022 годом. В итоге 2023 год завершился убытком в размере 2,5 миллиона евро, тогда как годом ранее операционная прибыль составила 6,8 миллиона евро, говорится в годовом отчете.
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