Назад 14.09.24, 09:20 Минфин составил законопроект об отмене налогового горба Министерство финансов направило на согласование изменения в Законе о подоходном налоге, согласно которым единый необлагаемый доход в размере 700 евро в месяц вступит в силу на год позже – с 2026 года, пишет ERR.

Суперминистерство: здание, где находится Министерство финансов Foto: Лийз Трейманн

В законопроекте предусмотрено, что отмена налогового горба откладывается на один год, поскольку бюджет страны находится в сложном положении, а без этих изменений дефицит превысит допустимую границу в 3%, сообщает министерство.

Согласно действующим правилам, полностью необлагаемый доход в размере 654 евро применяется к ежемесячному доходу до 1200 евро, после чего не облагаемая налогом сумма начинает снижаться, достигая нуля при доходе в 2100 евро.

В 2023 году Рийгикогу решил, что такая сложная система исчезнет с 2025 года, и все смогут воспользоваться единым не облагаемым налогом доходом в размере 700 евро в месяц, что составляет 8400 евро в год. Для тех, кто получает пенсию по старости, будет действовать отдельная ставка.

Отмена налогового горба в 2025 году была предусмотрена коалиционным соглашением, заключенным весной прошлого года.

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