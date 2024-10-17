Назад 17.10.24, 16:27 Operail покупают тартуские миллионеры Лучшее предложение на покупку государственной железнодорожной компании Operail сделала компания Tiigi Keskus, принадлежащая владельцам Tartu Mill – Ууно Лаузингу и Ромету Пухку.

Чистый убыток Operail в 2022 году составил 15,7 миллиона евро, а в 2023 году – 19,2 миллиона евро. Foto: Liis Treimann

«Для Tiigi Keskus железнодорожный бизнес является новым и перспективным направлением, которое имеет определенную синергию с уже существующим бизнесом. Мы планируем продолжить предоставление высококачественных услуг по грузоперевозкам и ремонту подвижного состава в Эстонии, а также расширить деятельность географически», – прокомментировал член правления Tiigi Keskus Ууно Лаузинг в пресс-релизе.

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