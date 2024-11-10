Назад 10.11.24, 13:55 Алар Колк: ежемесячная зарплата – экономически вредная зависимость Директор Европейской инновационной академии Алар Колк считает, что старая экономическая модель должна быть разрушена, поскольку она больше не работает. По словам Колка, нас спасет большее число предпринимателей и стартап-образ мышления.

Директор Европейской инновационной академии Алар Колк. Foto: Marko Mumm

На конференции по сбалансированной экономике «Слон в комнате» Алар Колк призвал смело смотреть в будущее и ставить амбициозные цели, чтобы выйти из экономического спада с победой. В своей презентации он создал игровую модель OÜ Эстония, в которой предложил направления, по которым могла бы развиваться коммерческая деятельность в стране.