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  • 17.11.24, 14:24

Трамп назначил директора фрекинговой компании новым министром энергетики США

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу назвал генерального директора денверской фрекинговой компании Liberty Energy Криса Райта своим кандидатом на пост министра энергетики США, пишет CNN.
Трамп назначил директора фрекинговой компании новым министром энергетики США
  • Foto: Кета Бетанкур AP / Scanpix
Планируется, что Райт также войдет в нового Совета по национальной энергетике, который, по словам Трампа, будет включать все агентства, участвующие в «разрешении, производстве, генерации, распределении, регулировании и транспортировке» энергии. Губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум, назначенный Трампом на пост министра внутренних дел, станет председателем совета.
«Крис — ведущий технолог и предприниматель в сфере энергетики. Он работал в областях ядерной, солнечной, геотермальной энергетики, а также в нефтегазовом секторе. Самое важное, что Крис был одним из пионеров, стоявших у истоков американской сланцевой революции, обеспечившей энергетическую независимость США, а также изменившей мировые энергетические рынки и геополитическую ситуацию», — заявил Трамп в субботу.
Райт также является членом совета директоров компании, занимающейся модульными ядерными реакторами, и обсуждал перспективы ядерной энергетики. Развитие ядерной энергетики стало важным направлением деятельности Министерства энергетики при администрации Джо Байдена.
Гарольд Хамм, миллиардер из Оклахомы, сделавший состояние на фрекинге и консультировавший Трампа по вопросам энергетики в ходе предвыборной кампании, сказал в интервью изданию Hart Energy, что Райт был его главным кандидатом на этот пост, назвав его «очень, очень умным человеком».
Райт считает, что сжигание ископаемого топлива вызывает изменение климата, но не считает, что учащение экстремальных погодных явлений вызвано им. Он также является активным сторонником ископаемого топлива, заявляя в интервью, что оно необходимо для вывода развивающихся стран из бедности.
«Мир работает на нефти и газе, и это нам необходимо», — сказал Райт в интервью CNBC в 2023 году, добавив, что призывы отказаться от ископаемого топлива за десятилетие — это «абсурдные сроки».
В 2021 году Международное энергетическое агентство заявило, что для предотвращения самых тяжелых последствий глобального потепления необходимо прекратить утверждение новых проектов по добыче ископаемого топлива. Однако с тех пор многие страны, включая США при президенте Джо Байдене, одобрили новые проекты.
«Препятствовать нынешней энергетической системе, пока мы еще не построили новую, просто не имеет смысла», — сказал Райт в интервью CNBC. «Я не думаю, что мы увидим значительные изменения в нашей углеводородной системе в ближайшие три десятилетия».

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