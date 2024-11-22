Кай Реало: работодатели не спешат обвинять Суттера
Председатель совета Эстонского союза работодателей Кай Реало заявила, что вопрос исполнительного директора Хандо Суттера пока не обсуждался, поскольку противоречивая информация по делу продолжает поступать, а новость остается свежей.
Кай Реало, работавшая в совете Elron, считает, что государство не является хорошим собственником, так как от политиков поступают указания, которые не всегда фиксируются документально. Foto: Andras Kralla
«Я считаю этичным дать человеку возможность ознакомиться с материалами и высказать свою точку зрения. У нас есть договоренность с Хандо, что он предоставит свои объяснения. Также мы хотим получить ясность: пока звучат противоречивые заявления, в том числе от министерства и совета компании, мы должны немного подождать, прежде чем начинать кого-то обвинять или отстранять от работы», – отметила Реало.
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
В последние годы в Eesti Energia были выявлены значительные нарушения в соблюдении экологических требований, а также неудачи при заключении перспективных сделок, однако государственная компания надеется, что отчет владельца не окажет существенного финансового воздействия. Сам отчет, однако, не столь оптимистичен.
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