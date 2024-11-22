Назад 22.11.24, 15:45 Кай Реало: работодатели не спешат обвинять Суттера Председатель совета Эстонского союза работодателей Кай Реало заявила, что вопрос исполнительного директора Хандо Суттера пока не обсуждался, поскольку противоречивая информация по делу продолжает поступать, а новость остается свежей.

Кай Реало, работавшая в совете Elron, считает, что государство не является хорошим собственником, так как от политиков поступают указания, которые не всегда фиксируются документально. Foto: Andras Kralla

«Я считаю этичным дать человеку возможность ознакомиться с материалами и высказать свою точку зрения. У нас есть договоренность с Хандо, что он предоставит свои объяснения. Также мы хотим получить ясность: пока звучат противоречивые заявления, в том числе от министерства и совета компании, мы должны немного подождать, прежде чем начинать кого-то обвинять или отстранять от работы», – отметила Реало.