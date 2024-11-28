Продажи промышленных товаров в октябре начали расти

Менее чем за полтора месяца до вступления в силу налога на регистрацию автомобилей самые активные покупатели – те, кто стремится приобрести машины побольше, в том числе внедорожники. О большом интересе свидетельствует рост числа тест-драйвов на 80%, а также эквивалентное увеличение числа заказов, говорят участники рынка.