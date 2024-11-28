Продажи промышленных товаров в октябре начали расти
В октябре оборот розничных торговых предприятий сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года, однако магазины промышленных товаров смогли увеличить продажи, свидетельствует недавно опубликованная статистика.
Среди промышленных товаров больше всего увеличился объем продаж в магазинах, где в основном торгуют компьютерами и их аксессуарами, книгами, спортивными товарами, играми, игрушками и подобной продукцией. Foto: Andras Kralla
Оборот розничных торговых предприятий в октябре составил 886 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 1%, сообщил департамент статистики.
Менее чем за полтора месяца до вступления в силу налога на регистрацию автомобилей самые активные покупатели – те, кто стремится приобрести машины побольше, в том числе внедорожники. О большом интересе свидетельствует рост числа тест-драйвов на 80%, а также эквивалентное увеличение числа заказов, говорят участники рынка.
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