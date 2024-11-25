Уускюла: в отраслях с высокой средней зарплатой повышение было больше

Средняя зарплата в третьем квартале этого года выросла на 8,1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, пишет главный экономист банка Luminor.
Средняя зарплата в третьем квартале составила 1959 евро, снизившись с уровня второго квартала, когда она составляла 2007 евро. Это объясняется тем, что во втором квартале на средние зарплаты влияют годовые премии и выплаты отпускных. Однако, если исключить сезонные колебания, зарплата в третьем квартале выросла по сравнению со вторым кварталом на 1,8%, что в годовом выражении составляет устойчивый рост на уровне 7%.
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Средняя зарплата в третьем квартале составила 1959 евро, что на 8,1% больше, чем год назад. В дальнейшем рост зарплат замедлится, и IT-сектор ожидает в следующем году намного меньшее давление расходов на персонал.
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