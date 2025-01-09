Кандидатом на пост генпрокурора Эстонии станет Астрид Аси

Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200) представит кандидатуру нынешнего председателя Харьюского уездного суда Астрид Аси на должность генерального прокурора, передает rus.err.ee.
- Астрид Аси. Foto: kohus.ee
«Лучший кандидат, которого я представляю, – это нынешний руководитель Харьюского уездного суда Астрид Аси. Она ранее работала в прокуратуре, имеет два высших образования, одно из которых в области IT-юриспруденции», – заявила Пакоста на пресс-конференции по итогам очередного заседания правительства.
Министр добавила, что у Астрид Аси есть и богатый опыт работы в частном секторе, например, в компании Telia.
«Она также пользуется большим уважением как руководитель суда как в Нарве, так и в Таллинне. Это подтверждается тем, что она работала в дисциплинарной коллегии при Государственном суде, рассматривая дела в отношении других судей, и ей доверили эту ответственность», – сказал Пакоста.
Следующий шаг потенциального назначения Астрид Аси на новую должность – обсуждение ее кандидатуры в правовой комиссии Рийгикогу.
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