Спонсор и политик «Отечества» стал журналистом в Postimees

После того как около двадцати человек дали показания в рамках дела о коррупции, по которому проходят Парвел Пруунсильд и Прийт Хумал, сегодня слово взял сам обвиняемый Хумал, впервые высказавшись по всем вопросам, обсуждаемым на протяжении трех месяцев.