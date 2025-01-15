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  • 15.01.25, 17:06

Спонсор и политик «Отечества» стал журналистом в Postimees

Активный спонсор и член совета партии «Отечество» Ахти Калликорм недавно начал работать редактором в издании Postimees.
В прошлом году Ахти Калликорм баллотировался на выборах в Европейский парламент и получил 258 голосов. Сейчас он готовится к местным выборам, которые пройдут осенью.
  • В прошлом году Ахти Калликорм баллотировался на выборах в Европейский парламент и получил 258 голосов. Сейчас он готовится к местным выборам, которые пройдут осенью. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix
«Что, правда – в Эстонии нет ни одного журналиста, который был бы членом партии?» – удивился Калликорм.
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