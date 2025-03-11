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  • 11.03.25, 12:06

Освободившиеся министерские посты временно займут политики из Партии реформ

На время перестановок в правительстве должности отправленных в отставку социал-демократов займут политики Партии реформ.
По словам премьер-министра Кристена Михала, некоторые министерские должности или министерства могут быть объединены.
  • По словам премьер-министра Кристена Михала, некоторые министерские должности или министерства могут быть объединены. Foto: Liis Treimann
Согласно порядку замещения премьер-министра и министров, должность министра внутренних дел вместо Лаури Ляэнеметса должна была бы занять министр здравоохранения, но, поскольку Рийна Сиккут также была уволена из правительства, обязанности министра внутренних дел временно будет исполнять министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).
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