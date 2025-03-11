Министры социал-демократы отстранены от должности

Премьер-министр Кристен Михал (слева) обратился к президенту Алар Карису с просьбой уволить четырех министров. Foto: Raigo Pajula
Карис освободил от должности министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, министра инфраструктуры Владимира Света и министра здравоохранения Рийну Сиккут.
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