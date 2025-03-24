Назад 24.03.25, 16:02 ÄP В КИЕВЕ | Военный из Эстонии в Украине: когда я получил ранение и адреналин закончился, меня тащили несколько километров Журналисту Äripäev достаточно пройтись 10-15 минут по главной улице Киева и поспрашивать прохожих о войне и мире, как уже третий собеседник оказывается… военным из Эстонии в возрасте около тридцати лет.

Военный из Эстонии рассказал, что сжег дома все свои вещи и решил, что будет поддерживать Украину до конца войны. Foto: Индрек Калд

Невероятная встреча на киевском Майдане сразу же приводит к более длительному интервью. Вот его история о том, как он оказался на войне в Украине.