Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%291,09
  • OMX Riga−0,3%880,48
  • OMX Tallinn−0,22%1 844,4
  • OMX Vilnius0,51%1 138,05
  • S&P 5001,5%5 752,34
  • DOW 301,13%42 458,74
  • Nasdaq 1,95%18 131,41
  • FTSE 100−0,1%8 638,01
  • Nikkei 225−0,18%37 608,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,49
  • OMX Baltic0,01%291,09
  • OMX Riga−0,3%880,48
  • OMX Tallinn−0,22%1 844,4
  • OMX Vilnius0,51%1 138,05
  • S&P 5001,5%5 752,34
  • DOW 301,13%42 458,74
  • Nasdaq 1,95%18 131,41
  • FTSE 100−0,1%8 638,01
  • Nikkei 225−0,18%37 608,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,49
  • 24.03.25, 16:02

ÄP В КИЕВЕ | Военный из Эстонии в Украине: когда я получил ранение и адреналин закончился, меня тащили несколько километров

Журналисту Äripäev достаточно пройтись 10-15 минут по главной улице Киева и поспрашивать прохожих о войне и мире, как уже третий собеседник оказывается… военным из Эстонии в возрасте около тридцати лет.
Военный из Эстонии рассказал, что сжег дома все свои вещи и решил, что будет поддерживать Украину до конца войны.
  • Военный из Эстонии рассказал, что сжег дома все свои вещи и решил, что будет поддерживать Украину до конца войны. Foto: Индрек Калд
Невероятная встреча на киевском Майдане сразу же приводит к более длительному интервью. Вот его история о том, как он оказался на войне в Украине.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.03.25, 12:07
ÄP В КИЕВЕ | Украинский бизнесмен, ушедший воевать: никакого перемирия сейчас нет, битва продолжается
Заключить перемирие сейчас было бы крайне трудно, потому что Россия в этом не заинтересована, заявил в интервью Äripäev украинский предприниматель и военный, с которым журналисты встретились в Киеве.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1
Новости
  • 21.03.25, 11:47
Уускюла: вероятно, нас ждут новые налоги
2
ТОП
  • 23.03.25, 11:48
ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными»
3
Биржа
  • 22.03.25, 15:10
Райн Лыхмус: я пообещал, что никогда не выйду на пенсию
4
Новости
  • 21.03.25, 15:26
На машине в Россию: если повезет, можно записаться в очередь на май
5
Инвестор Тоомас
  • 23.03.25, 14:44
Инвестор Тоомас: европейский аналог Starlink оказался в серьезных убытках
6
Новости
  • 22.03.25, 14:09
Стали известны имена кандидатов в министры
Дополнено в 14.35

Последние новости

Новости
  • 24.03.25, 17:22
Галерея| Президент поприветствовал новое правительство
Новости
  • 24.03.25, 17:06
Сааремааскому предпринимателю грозит пять лет тюрьмы из-за мошенничества с субсидиями
Новости
  • 24.03.25, 16:02
ÄP В КИЕВЕ | Военный из Эстонии в Украине: когда я получил ранение и адреналин закончился, меня тащили несколько километров
«Мама не знает, что я здесь»
Mнения
  • 24.03.25, 15:46
У нас будет «правительство мечты»?
Новости
  • 24.03.25, 15:34
У компании будущего министра есть небольшая налоговая задолженность
Биржа
  • 24.03.25, 15:14
Вкус биржи: куда пойдут рынки? Сценарии. Сонный Байден круче энергичного Трампа
Новости
  • 24.03.25, 14:11
Касса здоровья требует от поставщиков медуслуг вернуть свыше 1,25 млн евро
Новости
  • 24.03.25, 14:10
Bolt приобрел крупного датского конкурента

Сейчас в фокусе

Основатель LHV Райн Лыхмус обосновался в Швейцарии. Ему не по душе слово «мечтать» – им движет любопытство и действия.
Биржа
  • 22.03.25, 15:10
Райн Лыхмус: я пообещал, что никогда не выйду на пенсию
Магазин спортивных товаров Rademar в торговом центре Ülemiste.
ТОП
  • 23.03.25, 11:48
ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными»
Пограничный пункт Лухамаа, иллюстративное фото.
Новости
  • 21.03.25, 15:26
На машине в Россию: если повезет, можно записаться в очередь на май
Спутниковый интернет Eutelsat распространяется через сеть OneWeb, состоящую из 652 спутников на низкой околоземной орбите.
Инвестор Тоомас
  • 23.03.25, 14:44
Инвестор Тоомас: европейский аналог Starlink оказался в серьезных убытках
Сегодня собралось правление Партии реформ. Андрес Сутть (в центре) станет министром энергетики и окружающей среды.
Новости
  • 22.03.25, 14:09
Стали известны имена кандидатов в министры
Дополнено в 14.35
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 23.03.25, 16:23
Bloomberg: США хотят достичь перемирия в Украине к 20 апреля
Бизнесмен и владелец футбольного клуба «Левадия» Виктор Левада.
Новости
  • 20.03.25, 16:38
Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро банкротному управляющему
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025