ÄP В КИЕВЕ | Военный из Эстонии в Украине: когда я получил ранение и адреналин закончился, меня тащили несколько километров
Журналисту Äripäev достаточно пройтись 10-15 минут по главной улице Киева и поспрашивать прохожих о войне и мире, как уже третий собеседник оказывается… военным из Эстонии в возрасте около тридцати лет.
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