Назад 05.05.25, 13:22 Эстонский производитель экологичных чистящих средств активно наращивает экспорт Эстонская компания Mulieres, производящая натуральные чистящие средства, увеличила экспорт в первом квартале 2025 года почти на 50%, при этом основной рост пришелся на продажи на скандинавских рынках.

Руководитель Mulieres Мерилин Рюйтли.

Foto: Andrei Ozdoba

По словам руководителя Mulieres Мерилин Рюйтли, наряду со Швецией и Финляндией все более важным рынком становится Норвегия, где продукция компании заняла прочное место в корзине осознанного потребителя. «Рынки Северных стран требовательны – потребители ожидают от продаваемой продукции не только высокого качества, но и этичности производства и экологичности», – отметила Рюйтли.