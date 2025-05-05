Эстонский производитель экологичных чистящих средств активно наращивает экспорт

По словам руководителя Mulieres Мерилин Рюйтли, наряду со Швецией и Финляндией все более важным рынком становится Норвегия, где продукция компании заняла прочное место в корзине осознанного потребителя. «Рынки Северных стран требовательны – потребители ожидают от продаваемой продукции не только высокого качества, но и этичности производства и экологичности», – отметила Рюйтли.
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