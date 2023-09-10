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dv.ee

10 сентября 2023 в 13:04









Известный продавец канцелярских товаров выплачивает дивиденды

Канцелярские товары. Фото иллюстративное. Фото: Scanpix

Sulemees AS, которая в основном занимается продажей канцелярских товаров, планирует выплатить 120 000 евро дивидендов за прошлый год. Об этом говорится в годовом отчете компании.

В прошлом году оборот Sulemees заработала 2,75 миллиона евро, что на 20% больше, чем годом ранее. Основным рынком компании является Эстония, однако в прошлом году в Финляндию было продано товаров на сумму более полумиллиона евро. Большая часть оборота приходится на полиграфический бизнес: например, Sulemees печатает дневники, календари и документы.