    Известный продавец канцелярских товаров выплачивает дивиденды

    Канцелярские товары. Фото иллюстративное.Фото: Scanpix

    Sulemees AS, которая в основном занимается продажей канцелярских товаров, планирует выплатить 120 000 евро дивидендов за прошлый год. Об этом говорится в годовом отчете компании.

    В прошлом году оборот Sulemees заработала 2,75 миллиона евро, что на 20% больше, чем годом ранее. Основным рынком компании является Эстония, однако в прошлом году в Финляндию было продано товаров на сумму более полумиллиона евро. Большая часть оборота приходится на полиграфический бизнес: например, Sulemees печатает дневники, календари и документы.

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