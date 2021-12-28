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Ярослав Тавгень

28 декабря 2021 в 12:41 Поделиться:









Аудитор: компенсация цен на электроэнергию неправильна и нерыночна

Вместе с предпринимателями и руководителями предприятий "Деловые Ведомости" подводят итоги уходящего года. "Расстроил рост цен на электричество. Нужно принять все возможные проактивные меры, ибо то, что происходит сейчас, ненормально. Правда, о компенсации со стороны государства заговорили зря. Это неправильно и нерыночно", - считает партнёр отдела аудита EY Eesti Олеся Абрамова.

Олеся Абрамова, партнёр отдела аудита EY Eesti. Фото: Эйко Кинк

В уходящем году мы стали гораздо смелее. Перестали бояться ковида, начали принимать решения, которые не основываются на пандемии, а направлены в будущее: инвестиции, решения по работникам, развитие бизнеса и т.д. Поняли (и смирились), что пандемия - часть жизни.