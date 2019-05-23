Весна: охота к перемене мест

Может, потому, что сподручнее переезжать с места на место налегке, без груза одежды. Может по иным причинам. Но - судя по воп­росам - командировочное движение весной учащается, а спрашивают чаще всего об одном и том же. Прежде всего интересуются, когда при короткой поездке возникает право на безналоговые суточные?

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“

Варианты ответа приводят разные. Хотя норма совершенно чётко очертила период возникновения оплаченных без налога суточных. За день убытия платятся суточные, если транспортное средство для перемещения в другое государство отбывает, как минимум, в 21:00. А суточные за день прибытия - если транспортное средство появляется в месте, где кончается командировка, после 3:00 (то есть, в три часа ночи). Недопонимание возникает иногда в связи с поездкой в командировку на самолёте. Некоторые бухгалтеры время убытия и прибытия считают по тому, как оно обозначено в билете.