Сколько стоит оформление завещания?

Закон о наследовании гласит, что завещание – это односторонняя сделка, совершением которой человек распоряжения относительно наследства на случай своей смерти. С помощью завещания лицо, его составляющее, может определить, как именно будет наследоваться его имущество. О способах составления завещания, завещании различных активов и типах наследников рассказывает нотариус города Вильянди Керсти Кулла.

Нотариус города Вильянди Керсти Кулла Фото: Eiko Kink

По закону наследниками первой очереди являются родственники наследодателя по нисходящей линии, то есть его дети. В случае смерти ребенка наследодателя – супруг(а) последнего и внуки в объеме доли их родителя.