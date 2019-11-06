Подарки чиновникам: корзинка орешков подойдёт, билеты на концерт - уже нет

Рабочая группа Министерства финансов разработала подробную инструкцию для чиновников о том, какие подарки можно или нельзя принимать. И если корзинка орешков в качестве подарка к Рождеству ещё подойдёт, то подарочные купоны спа уже нет. В документе приводится 19 конкретных ситуаций, с которыми чиновники могут столкнуться в повседневной жизни, и рекомендации, как нужно поступать в каждой из них.

Случай из жизни: пенсионер получает от местного самоуправления пособие на покупку дров. Получив дрова, он собирает в своём саду букет цветов и преподносит волостному социальному работнику. Социальный работник принимает букет и ставит в вазу в своём кабинете. Это согласуется с этическими нормами. Фото: shutterstock

Податель ходатайства присылает членам комиссии, распределяющей денежную помощь, открытки с вложенными в них подарочными картами на посещение спа для двоих. Чиновник бронирует по этой карте на выходные спа для себя и супруга/супруги.