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Полезно знать: основы успешного аудита

Ежегодный аудит – незаменимый способ убедиться в том, что в бухгалтерском учете предприятия все в порядке. Руководитель отдела по работе с клиентами и качеству обслуживания Grant Thornton Baltic, присяжный аудитор Кристийне Виллеми делится советами относительно эффективного сотрудничества между аудитором и субъектом проверки.

Руководитель отдела по работе с клиентами и качеству обслуживания Grant Thornton Baltic, присяжный аудитор Кристийне Виллеми.

Аудитор проверяет верность финансовых данных и функционирование процессов на предприятии. Закончив проверку, аудитор представляет клиенту обратную связь по ошибкам учета и недочетам внутреннего контроля и указывает, что нужно улучшить, чтобы защитить компанию от мошенничества и искажения данных.