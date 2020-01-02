Затронет ли повышение ставки минимальной зарплаты работника, работающего неполный рабочий день?

Читатель спрашивает: Я работаю на полставки с заработной платой 400 евро в месяц. Слышал, что в новом году повысится ставка минимальной заработной платы. Повысится ли и моя заработная плата?

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Отвечает Кайре Саареп, юрист-консультант Инспекции труда: С 1 января 2020 г. ставка минимальной заработной платы составит 584 евро в месяц в случае полного рабочего дня. Если работник работает неполный рабочий день, то его заработная плата должна быть пропорциональна нагрузке.