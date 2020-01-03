Люди, родившиеся в 1970-1982 гг., снова могут подключиться ко II пенсионной ступени

1 января вступила в силу поправка к закону, позволяющая присоединиться ко II пенсионной ступени людям, родившимся в период с 1970 по 1982 год, которые ранее не сделали этого, напоминает банк SEB.

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«С 1 января этого года лица, родившиеся в период с 1970 по 1982 год, которые еще не присоединились ко II пенсионной ступени, могут подать заявление о выборе второй пенсионной ступени, на основании которого им будет открыт пенсионный счет и они будут подключены к обязательной накопительной пенсии», - сказал руководитель по развитию бизнеса в AS SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.