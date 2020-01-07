Изменения в Законе о налоге с оборота с 01.01.2020

Совет Европейского cоюза принял 4 декабря 2018 года Директиву 2018/1910, которая устанавливает порядок обложения налогом с оборо запаса до востребования и цепочных сделок, и также устанавливает одно дополнительное условие, при невыполнении которого доставка товара в другое государство–член Европейского cоюза (ЕС) не рассматривается в качестве оборота внутри Сообщества, облагаемого налогом с оборота по ставке 0%, сообщает Налоговый департамент.

В результате внесения поправок в Директиву Рийгикогу принял 4 декабря 2019 года изменения Закона о налоге с оборота, которые, как и поправки к Директиве, вступают в силу 1 января 2020 года. Изменения Закона о налоге с оборота были опубликованы в Riigi Teataja 19 декабря 2019 года.