НТД рекомендует не спешить с декларацией

С субботы, 15 февраля, можно начинать представлять декларации о доходах в Налогово-таможенный департамент (НТД); с понедельника, 17 февраля, бюро обслуживания НТД начнут выдавать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге.

НТД рекомендует людям сразу в первые недели не спешить в бюро обслуживания, потому что могут возникнуть длинные очереди. Терпением необходимо запастись также людям, которые представляют электронные декларации о доходах – предыдущая практика показала, что в первые сутки нагрузка на информационную систему очень велика, и поэтому все желающие не могут сразу приступить к заполнению деклараций. Время ожидания также может быть длительным при звонке по инфотелефону.