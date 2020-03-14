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Фирма несет убытки из-за ЧП и коронавируса: что делать?

Что может сделать работодатель, если распространение коронавируса временно ухудшает его экономическое состояние и нужно уменьшить выплаты работникам, поясняет Кристи Сильд из адвокатского бюро LEXTAL.

Адвокат бюро Lextal Кристи Сильд Фото: LEXTAL

Расширение распространения вируса и принимаемые государством ограничительные меры негативно влияют на экономику и могут привести к временным трудностям среди работодателей Эстонии.