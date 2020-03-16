Распространяются ли спецмеры на частные мероприятия и рестораны?

Департамент здоровья насоятельно рекомендует воздержаться от посещения людных мест и мероприятий.

На время действия в Эстонии чрезвычайного положения с целью сдерживания распространения коронавируса в стране запрещены все публичные собрания. ДВ уточнили, распространяются ли ограничения на частные мероприятия и рестораны.

Отвечает пресс-служба правительства.

- Относятся ли ограничения к частным мероприятиям (например, курсы с небольшой группой или празднование юбилея)?

Ограничения относятся ко всем общественным мероприятиям в публичных местах. На свадьбы, юбилеи и похороны рекомендуется собираться в частном порядке в узком кругу.

Иностранцы, которым необходимо приехать в Эстонию на похороны, могут в порядке исключения ходатайствовать о визе через посольство или разрешении о въезде в страну.

- Относятся ли ограничения к барам и ресторанам?

Бары и рестораны могут продолжать работу, однако проведение в них крупных мероприятий запрещено. Спортклубы в настоящее время должны быть закрыты.

Чрезвычайное положение провозглашено, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. Правительство решило запретить общественные собрания и перевести школы на дистанционное обучение. Это касается и частных школ (например, языковых) и спортклубов и СПА.

Департамент здоровья настоятельно рекомендует уменьшить социальное взаимодействие.